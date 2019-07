Marcus Thuram, figlio di Lilian, ex campione di Juventus e Parma, è un nuovo giocatore del Borussia Monchengladbach. Lo comunica il club tedesco in una nota. L’attaccante, proveniente dal Guingamp, ha firmato un contratto di quattro anni con la sua nuova squadra, impegnata il prossimo anno in Europa League. Secondo i media locali il Borussia ha versato tra i 10 e i 12 milioni di euro nelle casse della società bretone, retrocessa in Ligue 2.