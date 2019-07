Lele Adani, video hot in discoteca: il telecronista mette in mostra la ‘Garra Charrua’

Lele Adani è un bravissimo telecronista che si è messo in mostra dietro lo schermo di Sky, è stato anche un ottimo calciatore. Negli ultimi mesi ha fatto discutere la lite in diretta tv con l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, l’opinionista rimproverava l’allenatore di un gioco non all’altezza per una squadra come quella bianconera, l’allenatore ha risposto per le rime. Ha fatto discutere anche la telecronaca in occasione del match della scorsa stagione tra Inter e Tottenham con l’esplosione di gioia in occasione del gol del 2-1 di Vecino e con l’espressione ‘Garra Charrua’ che è diventata ‘famosa’. Nel frattempo nelle ultime ore sta circolando sul web un video in discoteca di Lele Adani, il telecronista è veramente scatenato. In basso ecco il video ‘hot’.