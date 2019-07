Marchisio saluta lo Zenit: “Mi avete fatto emozionare e sentire importante, grazie” [FOTO]

Rescisso il contratto con lo Zenit San Pietroburgo, adesso Claudio Marchisio è libero e ha la possibilità di firmare con un’altra squadra. L’ex centrocampista bianconero ha voluto salutare la società russa lasciando un pensiero sul profilo ufficiale Instagram.

“Mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto, mi avete scaldato il cuore. Grazie! Davai Zenit oggi e per sempre“, si legge. Di seguito, il post.