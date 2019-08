Barcellona, è scoppiato il caso Rakitic: nel frattempo Tuchel allontana Neymar dai catalani

Tiene sempre banco il mercato in casa Barcellona nonostante la cinquina di ieri sera al Betis che ha riscattato il debutto negativo.

Per quanto riguarda la situazione uscite, è scoppiato il caso Rakitic. Il centrocampista croato, partito dalla panchina nelle prime due giornate di Liga e scavalcato da Sergi Roberto nelle gerarchie, è stato messo sul mercato dal club catalano. Si è parlato soprattutto di un possibile inserimento come contropartita nell’operazione Neymar. Dalla Francia, però, doccia fredda: l’allenatore del PSG Thomas Tuchel, infatti, ha chiaramente espresso quelle che sarebbero le sue volontà in merito al brasiliano. “Leonardo sa che vorrei tenerlo – ha sottolineato il tecnico del Psg al termine della partita vinta 4-0 con il Tolosa – Il nostro obiettivo è trovare una soluzione il più rapidamente possibile. Per la partita di venerdì (con il Metz, ndr) non abbiamo garanzie, la situazione è così“.