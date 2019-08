Calciomercato, le notizie di oggi – Sassuolo vicino ad un difensore, torna Kalinic, le altre trattative

DIFENSORI PER ROMA E SASSUOLO – Si avvicina sempre di più la chiusura del mercato e le squadre si danno da fare per completare gli organici. In attesa di sbloccare l’affare Lovren, la Roma chiude per un giovane difensore turco: Mert Cetin, centrale classe 1997 del Gençlerbirliği. Si tratta di un investimento a lungo termine, costato 3,5 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 25 presenze e 1 gol nella Serie B turca, distinguendosi come uno dei trascinatori alla promozione del club nella massima divisione nazionale. Anche il Sassuolo guarda all’estero per la difesa. E’ praticamente in dirittura d’arrivo l’operazione Emanuel Mammana con lo Zenit San Pietroburgo. Il difensore argentino classe ’96 era stato spesso vicino all’Italia negli anni scorsi. Quando giocava ancora nel River Plate, infatti, era stato accostato a Inter e Fiorentina. Oggi, il suo (IL RITORNO DI KALINIC E LE ALTRE TRATTATIVE IN SERIE A)

COLPO REGGINA -Questione di giorni per il suo ritorno a Reggio Calabria, su cui mancava soltanto l’annuncio. Lui aveva già salutato la sua vecchia società, ma si aspettava soltanto qualche segnale da parte della Reggina. Che, così come per gli acquisti di gennaio, ha annunciato in ‘anteprima’ e in maniera carina il suo colpaccio: torna in amaranto il centrocampista Alberto De Francesco. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano (I DETTAGLI DELL’ACCORDO E IL VIDEO DELL’ANNUNCIO)

LE NOVITA’ SU NEYMAR – E’ diventato uno dei tormentoni del mercato estivo: Neymar e il Barcellona. Prima vicini, poi lontani, adesso di nuovo a ‘toccarsi’. Il brasiliano vuole tornare in Catalogna, Messi e compagni approvano, in Francia invece non vedono l’ora che vada via. E allora i blaugrana trattano col PSG, abbastanza fermo nelle decisioni (il prezzo non scenderà mai oltre i 222 milioni di euro con cui i parigini avevano acquistato l’attaccante). E così, il Barça ci prova con le contropartite. Tante, quelle proposte in queste settimane o richieste dai francesi, ma non è mai stato trovato un punto (LE POSSIBILI CONTROPARTITE)

COUTINHO AL BAYERN MONACO – Ultim’ora di calciomercato internazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ripreso dalle parole del responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona Guillermo Amor, il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo di massima con i blaugrana per Coutinho. Il dirigente del Barcellona ha rilasciato importanti dichiarazioni (LE PAROLE DI AMOR E LA FORMULA DEL TRASFERIMENTO)