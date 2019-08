Icardi-Inter, segnali sul futuro: la secca risposta dell’attaccante…

“Pronto per una nuova avventura? Sì“. Una risposta secca, diretta, che proprio per questo motivo può voler dire tante cose. Resta sempre appeso a un filo il futuro di Mauro Icardi. L’Inter lo ha scaricato, lo vuole il Napoli ma lui tentenna, preferisce la Juve che non può ancora muoversi. Un intreccio pericoloso, che rischia di far rimanere fermo l’attaccante argentino.

Icardi nel frattempo, con la maglie Wanda Nara, ha partecipato alla festa di compleanno di Lautaro Martinez. All’uscita dal locale con tanto di palloncini nerazzurri in mano, Icardi e la moglie hanno provato a glissare alle domande dei cronisti presenti all’esterno.