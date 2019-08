Manchester United, Solskjaer stufo degli errori di Pogba: si cambia rigorista

Quello sbagliato contro il Wolverhampton potrebbe essere stato l’ultimo rigore calciato da Paul Pogba con la maglia del Manchester United. Secondo il “The Sun”, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer avrebbe deciso di promuovere Marcus Rashford a rigorista dei Red Devils, anche per evitare in futuro altre sceneggiate: contro i Wolves sia Pogba che l’attaccante inglese avrebbero voluto calciare dagli undici metri, alla fine l’ha spuntata il primo che però si è fatto parare la conclusione da Rui Patricio, negando ai suoi la possibile vittoria. Per Pogba si è trattato del quarto errore sugli ultimi nove rigori battuti.