Udinese, 9 reti in amichevole: protagonista Teodorczyk [FOTO]

L’Udinese si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Finisce 9-2 il test match di Casarsa della Delizia a favore dell’Udinese sul San Luigi. Partita bella e vivace soprattutto perché i bianconeri hanno mostrato un bel gioco, puntando sulla velocità e sulla rapidità di esecuzione in fase offensiva. Mister Tudor sceglie il modulo 3-5-2 con Nicolas in porta; difesa a tre con Sierralta, Becao e Nuytinck; a centrocampo Barak, Mandragora e Bali, Matos e Mallè esterni; Teodorczyk e Nestorosvski in avanti.

Il match si apre al 5′ con la rete fallita da Cottiga, ipnotizzato dall’ottimo intervento di Nicolas che di piede sventa la minaccia, mentre al 6′ Barak servito da Balic calcia fuori di sinistro sull’esterno della rete. Ottavo minuto, Disnan in diagonale porta in vantaggio il San Luigi. La reazione dei bianconeri non si fa attendere e tre minuti dopo Nestorovski viene messo giù in area di rigore. Dagli undici metri Teodorczyk segna il gol del pareggio. L’Udinese preme sull’acceleratore e va poi a segno ancora con Teodorczyk (16′), con Mandragora (27′), Nestorovski fa doppietta (30′, 34′) e sul finire del primo tempo Mandragora (42′) concede il bis. Nella ripresa girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra. Teodorczyk cala il tris al 24′ con un bella giocata, mentre Lombardi segna la seconda rete per il San Luigi (26′). Gara che conserva vivacità e ritmo grazie anche alla bella prova corale dell’Udinese che nel finale segna la rete dell’8-2 con Oviszach. Di Barak (41′) il gol del definitivo 9-2.

UDINESE CALCIO – SAN LUIGI 9-2

Marcatori: 8’pt Disnan (SL), 12’pt Teodorczyk, 16’pt Teodorczyk, 27’pt Madragora, 30’pt Nestorovski, 34’Nestorovski, 42’pt Madragora; 24’st Teodorczyk, 26’st Lombardi (SL), 39’st Oviszach, 41’st Barak

UDINESE (3-5-2): Nicolas (19’st Perisan); Sierralta (25’st Lirussi), Becao, Nuytinck (10’st Micin); Matos (10’st Angella), Barak, Mandragora (25’st Stuparevic), Balic (31’st Oviszach), Mallè (10’st Mazzolo); Teodorczyk (31′ Kubala), Nestorovski. A disp: Carnelos. All. Tudor.

SAN LUIGI (4-3-1-2): D’Agnolo (28’st Schwarz); Ianezic, Male (1’st Tentindo, 16′ Zacchigna), Caramelli, Bertoni (1’st Giovannini); Cottiga (1’st Lombardi), Villanovich (16’st Di Leonardo), Disnan; De Panfilis (1’st Vittore); Ciriello (16’st Mazzoleni), Carlevaris (16’st Abdulai). All. Sandrin.

Arbitro: Marangone (Udine); assistenti: Santarossa (Pordenone), Munitello (Monfalcone)