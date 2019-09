Brescia, dal 15 settembre si torna al Rigamonti: via libera per la gara contro il Bologna

Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il via libera arriverà, dunque, per la partita contro il Bologna in calendario per il weekend del 15 settembre. Cellino si è sfogato: “Pensavo di fare un lavoro di pulizia e invece il lavoro che ci siamo trovati a fare è molto piu’ ampio. Si sono approfittati di me – ha aggiunto il presidente -. Ho fatto cose che non spettavano al Brescia Calcio”.