Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo a rischio squalifica per un calcio, caos in casa Genoa e Samp

Le notizie del giorno – Inizio di stagione altalenante in casa Sassuolo, la squadra di De Zerbi è reduce dalla pesante sconfitta nella 6^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo primo tempo veramente da dimenticare contro l’Atalanta e partita già chiusa dopo pochi minuti, la squadra sempre in difficoltà e nel prossimo match non potrà permettersi passi falsi nella sfida contro il Brescia. Nel frattempo dopo la partita di ieri è andato in scena un lungo faccia a faccia tra l’allenatore De Zerbi e la squadra, a mezzanotte il tecnico non si era ancora presentato in sala stampa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Brividi per i tifosi della Juventus, Cristiano Ronaldo rischia infatti la prova tv per un episodio che si è verificato durante la partita contro la Spal. L’asso portoghese ha rifilato un calcio all’avversario Vicari, un gesto che sembra volontario, che non è stato visto dall’arbitro e che quindi potrebbe costargli anche la prova tv con il rischio di saltare clamorosamente il big match contro l’Inter. In basso ecco il video di Cristiano Ronaldo che sta facendo il video del web con il calcio nei confronti di Vicari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Manchester City ha l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza e provare a vincere qualche trofeo ma nel frattempo il club inglese pensa anche al futuro ed al post-Guardiola, il contratto dell’ex Barcellona scade nel 2021. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ i citizens avrebbero offerto all’olandese Giovanni van Bronckhorst di entrare intanto nel club con compiti dirigenziali per poi in futuro meritarsi la panchina del club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Così come da accordi fissati nella lettera d’intenti dello scorso 22 agosto, domani scade l’esclusiva concessa al gruppo Vialli. Le ultime,in casa Sampdoria però, dicono che l’offerta dovrebbe non esserci, non ancora. Anzi, l’ipotesi è che possa essere chiesto da Vialli e soci l’allungamento della scadenza per continuare a trattare in esclusiva. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’inizio sembrava essere positivo, ma le ultime gare hanno iniziato a far impensierire un presidente che, in fatto di pazienza, non ne ha moltissima. Sonora batosta dei rossoblu in casa della Lazio, netto poker subito che va ad aggiungersi agli ultimi risultati (un solo punto nelle ultime quattro). Adesso, la panchina di Andreazzoli non è più così salda. Il principale indiziato per la sostituzione pare essere Gennaro Gattuso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).