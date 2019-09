Panchine Serie A, Gattuso e Pioli in pre-allarme: le situazioni bollenti nel massimo campionato italiano

Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle nazionali, è il momento dei primi bilanci. Sono tre le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato, stiamo parlando di Juventus, Inter e Torino, tutto secondo programma per le quadre di Sarri e Antonio Conte mentre può essere considerata una sorpresa fino al momento la squadra di Walter Mazzarri. Bene anche Lazio, Genoa, Bologna e Verona, ancora a zero punti invece Lecce, Cagliari, Spal così come è preoccupante la situazione che riguarda Sampdoria e Fiorentina. L’arrivo di Commisso aveva riportato entusiasmo in casa viola, sconfitta prevedibile all’esordio con il Napoli, passo indietro invece con il Genoa, anche considerando il finale della scorsa stagione la posizione di Montella non può essere considerata tranquilla e la candidatura di Gennaro Gattuso può essere considerata calda.

Ancora non rischia Di Francesco alla Sampdoria ma l’ex Roma non può permettersi tanti passi falsi nelle prossime partite, eventualmente un nome caldo per la panchina blucerchiata può essere quella di Stefano Pioli. Le prossime tre giornate saranno fondamentali, Montella e Di Francesco costretti a muovere la classifica per evitare spiacevoli sorprese.