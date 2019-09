Probabili formazioni Fiorentina-Juventus, Ribery dal primo minuto: dubbi a centrocampo per Sarri

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS – La terza giornata di Serie A si apre al Franchi. Alle ore 15 di sabato si affrontano Fiorentina e Juventus. Una sfida sentitissima. Una rivalità storica tra le due società. Sarà la sfida delle prime volte: quella di Ribery che dopo due ingressi a partita in corso debutterà da titolare, quella di Sarri in panchina dopo la polmonite che lo ha tenuto lontano dal campo nelle prime due giornate. I dubbi dell’allenatore toscano sono soprattutto a centrocampo. Matuidi non dovrebbe essere confermato nella mediana a tre: si giocano il posto Rabiot ed Emre Can. Due squadre che arrivano da momenti diametralmente opposti. Fiorentina reduce da due sconfitte. La prima, all’esordio, contro il Napoli, la seconda a Marassi contro il Genoa. La panchina di Montella traballa, nonostante arrivino smentite. La Juventus ha invece conquistato il bottino pieno contro Parma e Napoli. Al Franchi è atteso anche Rocco Commisso per quella che si preannuncia una partita spettacolare in campo e sugli spalti. Le probabili formazioni della gara.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella Ger., Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.