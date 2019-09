Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb della 4^ giornata: Zapata condanna il Genoa, Biglia inguardabile

LA FLOP 11 – E’ andata in archivio la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha fornito importante indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match successo del Cagliari contro il Genoa, veramente negativa la prestazione del difensore Zapata decisivo in negativo con un autogol che ha condannato la squadra di Andreazzoli, brutte prestazioni anche per il centrocampista Saponara e per l’attaccante Favilli. Colpo grosso del Brescia contro l’Udinese, può essere considerato un flop l’allenatore Tudor, pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro i Brescia. Vittoria sofferta della Juventus contro l’Hellas Verona, da dimenticare la partita di Gunter, il difensore ha sbagliato praticamente tutto. Diversi flop anche nel Milan durante il derby contro l’Inter, i più negativi sono stati Rodriguez e Biglia. Tra i negativi anche il portiere Berisha non tanto per i gol subiti ma quanto per le tre reti subite dalla Spal contro il Sassuolo. Nella sconfitta del Lecce contro il Napoli brutta prestazione di Tachtsidis, male anche il centrocampista Meite nel ko del Torino contro la Sampdoria, infine inizio di stagione non entusiasmante per l’attaccante Inglese, il Parma ancora ko contro la Lazio.

LA FLOP 11 DI CALCIOWEB:

(3-4-3): BERISHA, ZAPATA, RODRIGUEZ, GUNTER, TACHTSIDIS, MEITE, SAPONARA, BIGLIA, DI CARMINE, FAVILLI, INGLESE. ALL. TUDOR