Consigli fantacalcio, 8^ giornata: fiducia a Insigne e Dybala, tra le sorprese Kucka e Caceres

CONSIGLI FANTACALCIO 8^ GIORNATA – Va in scena un turno molto importante di Serie A. Sfide interne per Napoli e Juventus, al sabato, rispettivamente contro Verona e Bologna. Si gioca anche Lazio-Atalanta. L’Inter va a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan riceve il Lecce. Trasferta per la Roma sul campo della Sampdoria, il Torino va a Udine, il Cagliari ospita la Spal. Sfida tra Parma e Genoa alle 18 di domenica, chiude il turno Brescia-Fiorentina, lunedì. Torna l’appuntamento con i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO 8^ GIORNATA

LAZIO-ATALANTA – Partita molto equilibrata sulla carta. Eviteremmo i portieri, visti i due attacchi prolifici. Consigliamo Milinkovic-Savic e Gomez, che spesso hanno fatto male alle rispettive avversarie.

NAPOLI-VERONA – In generale schierabili tutti gli uomini offensivi dei partenopei. Dovessimo fare due nomi diremmo Insigne (per rispondere alle critiche) e Callejon, che sta segnando poco. Da evitare gli uomini offensivi di Juric.

JUVENTUS-BOLOGNA – Sarri dovrebbe scegliere il tridente. Ovviamente si possono schierare sia Ronaldo che Higuain. Dovessimo puntare un euro lo metteremmo su Dybala. Tra i felsinei occhio a Orsolini.

SASSUOLO-INTER – Altra partita molto equilibrata, almeno sulla carta. Occhio a Berardi, spesso a segno contro i nerazzurri. Per la squadra di Conte puntiamo su Brozovic e Lukaku.

CAGLIARI-SPAL – Maran ha il dubbio Joao Pedro, il brasiliano si può schierare coperto da un titolare sicuro. Fiducia anche a Simeone e Nandez. Tra gli ospiti occhio a Kurtic.

SAMPDORIA-ROMA – Il solito Quagliarella è l’uomo consigliato per i blucerchiati. Partita non facile per la Roma, priva di molti giocatori. Diamo fiducia a Kolarov e Cristante.

UDINESE-TORINO – Partita da tripla al Friuli. De Paul è sempre consigliato, occhio a Belotti che quando vede l’Udinese si scatena.

PARMA-GENOA – Partita da cui si può pescare la sorpresa. Puntiamo su Bruno Alves e Kucka tra i padroni di casa, Kouamé e Ghiglione per gli ospiti.

MILAN-LECCE – I rossoneri devono vincere e convincere. Fiducia a Suso, che potrebbe rivitalizzarsi, date continuità a Rafael Leao. Tra i salentini occhio alla vivacità di Falco.

BRESCIA-FIORENTINA – Occhio agli inserimenti di Bisoli. Fiducia alla coppia d’attacco Balotelli-Donnarumma, visto che la Fiorentina ha sempre preso gol nelle ultime 12 trasferte. Tra i viola non si possono lasciare fuori Chiesa (seppur in dubbio) e Ribery. Il nome a sorpresa potrebbe essere Caceres.