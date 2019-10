Hamsik: “Il Napoli può vincere scudetto e fare bene in Champions. Un ritorno? Difficile rispondere”

“In Cina va bene, tra poco finisce il campionato, è già passato un anno, mi sono abituato. Non so se farei comodo al Napoli ora, ma è stata una mia decisione quella di andare via. Certo, dispiace, ma il Napoli resta nel mio cuore”. Sono le parole a Sportmediaset dell’ex centrocampista del Napoli Marek Hamsk, attualmentea al Dalian Yifang.

“Andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta. Questo Napoli può vincere lo scudetto e andare lontano in Champions, può fare qualsiasi cosa. Se mi chiedessero di tornare per dare una mano? Difficile rispondere. Non lo escludo, ma devo dire di aver firmato per 3 anni in Cina. Quindi penso di rimanere lì”.