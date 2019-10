Le notizie del giorno – Alta tensione Spalletti-Marotta, Xabi Alonso nei guai ed il calciomercato dell’Inter

Le notizie del giorno – Il nuovo allenatore del Milan è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la metà. Il Milan, in tutto ciò, non si è preso in carico l’idea di coprire la parte mancante e non se n’è fatto nulla. A svelare un retroscena inedito riguardo la ‘discussione’ tra Spalletti e la dirigenza nerazzurra è ‘La Stampa’, che nella sua edizione cartacea rivela di una telefonata ‘bollente’ tra l’ex allenatore e Marotta: “Se date 12 milioni di euro a Conte, me ne dovete dare almeno 5”.(LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un futuro mai seriamente messo in discussione, ma che qualche volta ha leggermente scricchiolato. Ma Lionel Messi ha tenuto a precisare, per l’ennesima volta, qual è la sua intenzione: chiudere la carriera al Barcellona. L’asso argentino ha rilasciato una lunga intervista all’emittente catalana RAC1. Queste le sue parole. “Ho sempre sognato di giocare un giorno nel Newell’s ma alle volte bisogna pensare alla famiglia, che è la cosa più importante”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Conte ha individuato il ruolo principale dove intervenire per l’Inter, un calciatore in grado di cambiare passo e fare la differenza in fase realizzativa. Per gennaio è quasi impossibile strappare Milinkovic-Savic alla Lazio, Tonali è una soluzione più per il futuro e come caratteristiche adesso non serve. Ecco perchè i nomi in pole sono due: l’obiettivo numero uno è Arturo Vidal, il cileno è stato chiesto a gran voce da Conte e rappresenta la soluzione ideale perchè conosce il campionato italiano, l’alternativa non è da meno e porta il nome di Van de Beek dell’Ajax. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cinque anni di carcere e una multa di 4 milioni di euro, due dei quali già pagati. E’ questa la richiesta della procura per Xabi Alonso, a processo presso il tribunale provinciale di Madrid. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).