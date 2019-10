Calciomercato Inter, casting centrocampo a gennaio: due grandi nomi per ridurre il gap dalla Juve

CALCIOMERCATO INTER – La 7^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per le zone altissime della classifica, in particolar modo ha aumentato la consapevolezza del club nerazzurro di poter lottare fino alla fine con la Juventus e con il Napoli per la vittoria dello scudetto. Partita ben giocata dagli uomini di Antonio Conte, in particolar modo di grande intensità ed anche qualità, alla fine le individualità hanno fatto la differenza. Adesso l’intenzione è quella di aumentare il livello della squadra con un intervento di grande spessore per il centrocampo, Conte ha individuato il ruolo principale dove intervenire, un calciatore in grado di cambiare passo e fare la differenza in fase realizzativa. Per gennaio è quasi impossibile strappare Milinkovic-Savic alla Lazio, Tonali è una soluzione più per il futuro e come caratteristiche adesso non serve. Ecco perchè i nomi in pole sono due: l’obiettivo numero uno è Arturo Vidal, il cileno è stato chiesto a gran voce da Conte e rappresenta la soluzione ideale perchè conosce il campionato italiano, l’alternativa non è da meno e porta il nome di Van de Beek dell’Ajax.