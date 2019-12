José Mourinho tira fuori Calciopoli: “Nel 2006, quando la Juve era retrocessa…”

Quando scoppiò il caso Calciopoli in Italia, lui allenava il Chelsea ed iniziava ad affermarsi come uno dei migliori tecnici in campo europeo. Tanto che, di lì a qualche anno, firmò per l’Inter e tutti sappiamo come andò a finire.

Adesso Mourinho è ripartito dal Tottenham, dopo l’esperienza al Manchester United. Ha preso gli Spurs in una situazione non proprio tranquilla (-12 dal quarto posto ora diventati – 3) e, tanto per dare l’idea delle difficoltà di classifica, l’allenatore portoghese cita addirittura Calciopoli. Lo ha fatto ieri, al termine del successo della sua squadra contro il Brighton: “Dopo Calciopoli – dice – nel 2006, quando la Juventus era retrocessa, c’erano altre squadre non retrocesse ma che hanno cominciato con -10, -6 punti, a seconda di quanto erano state coinvolte in quella brutta faccenda, il che condizionò la loro classifica. Io al Tottenham sono partito da -12, non è facile recuperare”.