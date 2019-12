Notizie del giorno – La bomba dalla Spagna su Ronaldo e Ramos, il nuovo 11 della Juve, scomparsa una Nazionale

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Bomba dalla Spagna – Il calciomercato non è ancora aperto, ma le voci continuano a rincorrersi da tutto il mondo. In particolare, la bomba delle ultime ore viene direttamente dalla Spagna e riguarda la Juventus. Si parla di un ricongiungimento di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo dopo gli anni vincenti al Real Madrid. In terra iberica si fanno sempre più insistenti i rumors dell’addio del difensore centrale ai Blancos. Ma la (LA CLAMOROSA NOTIZIA)

Il nuovo undici della Juve con i colpi di mercato – Vincere. Ancora, nonostante anni di successi. E’ ormai monopolio Juventus in Italia, ma i bianconeri vogliono conquistare quella coppa diventata ormai un’ossessione. Come? Intervenendo ancora una volta in maniera massiccia sul mercato.

Al di là delle due sconfitte recenti contro la Lazio, della difesa vulnerabile e dell’atteggiamento di Sarri che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso bianconero, il vero problema della Vecchia Signora sembra essere in mediana. Gran parte degli attuali centrocampisti, infatti, non ha il passo per compiere al meglio le due fasi: coprire bene la difesa e supportare l’attacco. Quest’ultimo, a sua volta, pare non possa fare a meno dell’utilizzo di tre attaccanti puri per creare pericolosità. Attaccanti puri, però, a cui bisogna chiedere di aiutare il resto della squadra in fase di non possesso (I DETTAGLI E LA GALLERY)

Scomparsa una Nazionale – E’ vero e proprio giallo per la Nazionale di calcio di Eritrea. I calciatori sono scomparsi dopo aver partecipato al campionato regionale dell’Africa orientale in Uganda. Il resto della squadra è tornato a casa dopo la Challenge Cup Cecafa, in cui ha ottenuto il secondo posto. E’ la seconda volta che i calciatori di Eritrea scompaiono durante un torneo all’estero, dopo che cinque (IL PRECEDENTE)