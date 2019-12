Notizie del giorno – Problemi cardiaci per un calciatore, lo show di Berlusconi, le ultime di calciomercato

Problemi al cuore per un calciatore – Brutta notizia nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio, al calciatore dell’Ajax Daley Blind è stata diagnosticata una miocardite, la comunicazione è arrivata direttamente dal club olandese. Nel dettaglio il difensore è stato sottoposto a delle accurate visite mediche dopo aver sofferto di vertigini durante la partita di Champions League contro il Valencia. A Blind è stato impiantato un defibrillatore cardiaco (TUTTI I DETTAGLI)

Show di Berlusconi – Ormai ha abituato a rendere i suoi discorsi, specie in materia di calcio, sarcastici e irriverenti. Battute spinte, al limite. E’ accaduto qualche settimana fa al termine di Olbia-Monza, in un siparietto con alcuni tifosi sardi, si è ripetuto durante la cena di natale della squadra lombarda. Ennesimo show di Silvio Berlusconi. Un video che lo ritrae sta iniziando a fare il giro del web. L’ex patron del Milan, per il discorso alla società, tira fuori elogi per il suo uomo di fiducia Adriano Galliani. “Adesso che è tornato al Monza, vive di Monza mattina, mezzogiorno e sera. Mi dicono che anche di notte (IL VIDEO INTEGRALE)

Le ultime di calciomercato – Si sta giocando la diciassettessima giornata del campionato di Serie A, un turno che sta regalando importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze iniziano a muoversi con insistenza sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio ma anche giugno.

UDINESE – Sono stati risolti consensualmente i contratti che legavano l’Udinese all’ex tecnico Igor Tudor e al suo collaboratore Jurica Vucko. L’annuncio è arrivato direttamente dal club bianconero.

CATANIA – “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Cristian Ezequiel Llama, che conclude così la sua esperienza in maglia rosso-azzurra. Al centrocampista argentino (POSSIBILI SCAMBI INTER-NAPOLI E SAMPDORIA-ATALANTA E LE NOVITA’ DALL’ESTERO)