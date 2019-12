Calciomercato, super scambio Inter-Napoli: la risposta dell’Atalanta alla Sampdoria

Si sta giocando la diciattessima giornata del campionato di Serie A, un turno che sta regalando importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo le dirigenze iniziano a muoversi con insistenza sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio ma anche giugno.

UDINESE – Sono stati risolti consensualmente i contratti che legavano l’Udinese all’ex tecnico Igor Tudor e al suo collaboratore Jurica Vucko. L’annuncio è arrivato direttamente dal club bianconero.

CATANIA – “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Cristian Ezequiel Llama, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra. Al centrocampista argentino, che con il nostro club ha collezionato complessivamente 105 presenze (29 dal 2018 ad oggi), l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

GUARDIOLA – Il futuro di Pep Guardiola al Manchester City dipende dal mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il tecnico spagnolo non avrebbe ancora preso una decisione sul futuro ma sono stati chiesti diversi acquisti nel prossimo mercato estivo.

MANCHESTER UNITED – Il Manchester United sul mercato. I Red Devils hanno momentaneamente abbandonato la pista che portava al centravanti della Juventus Mario Mandzukic e sembrano aver messo nel mirino due nomi per riuscire a risalire la china in campionato. Per il centrocampo l’obiettivo, secondo quanto riportato dalla stampa inglese occhi sul danese del Tottenham Christian Eriksen, per l’attacco fari puntati sul centravanti del Salisburgo Erling Haaland.

SCAMBIO INTER-NAPOLI – Inter e Napoli stanno lavorando ad uno scambio interessante per il mercato di gennaio, i giocatori coinvolti sono Matteo Politano e Fernando Llorente.

SCAMBIO CAPRARI-BARROW – Si è parlato nelle ultime ore di uno scambio tra Caprari e Barrow, la proposta è arrivata dalla Samp, l’Atalanta ha detto no.