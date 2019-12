Panchina Udinese, già scelto l’allenatore per la prossima stagione

PANCHINA UDINESE – Stagione fino al momento altalenante in casa Udinese, il club bianconero è alla ricerca della salvezza ed adesso si gode qualche giorno di relax in vista della ripresa del campionato. La vittoria contro il Cagliari ha riportato un pò di entusiasmo, al rientro dopo le feste natalizie i bianconeri affrontaranno una partita fondamentale, quella in trasferta contro il Lecce, appuntamento fissato per lunedì alle 18. Le ultime prestazioni hanno convinto la dirigenza a confermare l’allenatore Gotti, il tecnico avrà il compito di condurre la squadra all’obiettivo salvezza. Nel frattempo è stato scelto l’allenatore per la prossima stagione, si tratta di Marco Giampaolo, reduce dalla brutta esperienza sulla panchina del Milan, l’allenatore è nei pensieri della dirigenza e l’Udinese aspetta una risposta definitiva per iniziare a programmare il futuro.