Calciomercato, le bombe notturne – Scambi per Juventus e Milan, un ex Serie A va al Barcellona

Si è conclusa un’altra intensa giornata di calciomercato. Andiamo a rivivere le trattative di oggi: gli affari chiusi, quelli agli sgoccioli, quelli appena iniziati. Le bombe notturne di Serie A e Serie B direttamente dalla trasmissione serale di Sky Sport ‘Speciale Calciomercato’.

Bologna – Il Bologna ha deciso che Emanuel Vignato rimarrà al Chievo fino al termine della stagione. Intanto i felsinei hanno chiesto il giovane centrocampista Manolo Portanova alla Juventus.

Brescia – Il Brescia ha perfezionato gli ultimi dettagli per il ritorno in Italia di Bjarnason. Il centrocampista islandese ha ultimato le visite mediche e sarà presto a disposizione di Corini.

Cagliari – I sardi insistono per Pjaca anche perché il Besiktas ha richiesto Cerri. Novità nelle prossime ore.

Inter – Ashley Young è un nuovo giocatore dell’Inter. Il Club nerazzurro con un tweet sul sito della società ufficializza l’acquisto del difensore che dopo aver sostenuto le visite mediche all’Humanitas in serata ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter fino al 30 gennaio 2020 con una opzione per la stagione successiva: “È stata una bellissima giornata per me. Essere qui è una sensazione fantastica. Sono contento di far parte della famiglia interista. Paul Ince è una leggenda. Se potessi seguire le sue orme sarei molto felice. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora. Sono qui per questo e voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ci sono tutti i presupposti per far bene. Speriamo di rendere i tifosi felici e vincere tanti trofei”.

Juventus – Si riapre il clamoroso scambio Bernardeschi-Rakitic. Le parti sono al lavoro anche se arriva qualche smentita. Operazione non semplice.

Lecce – E’ praticamente fatta per il ritorno in Italia di Acquah. Il centrocampista arriverà in giallorosso dal Malatyaspor in prestito con diritto di riscatto. Si continua a lavorare per Saponara.

Milan – Il Milan lavora sottotraccia per un clamoroso scambio con la Roma. Suso si trasferirebbe nella Capitale in cambio di Under e Juan Jesus.

Le trattative in Serie B, Serie C e all’estero

Cosenza – Il Cosenza ha chiuso per il prestito l’attaccante spagnolo Raúl José Asencio Moraes, proveniente dal Pisa 1909, dove ha disputato la prima parte dell’attuale stagione. L’iberico, classe 1998, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2020.

Monza – Il Monza chiude un colpaccio da 5 milioni di euro. Arriva Dany Mota Carvalho dalla Juventus U23. Un ulteriore elemento di qualità per la squadra di Berlusconi e Galliani, allenata da Brocchi.

Barcellona – Il Barcellona ha chiuso con l’Albacete per un ex conoscenza del calcio italiano: Rej Manaj. L’albanese ha vestito le maglie di Pescara e Inter, tra le altre.