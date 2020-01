Calciomercato – Le notizie di oggi, casi per Torino e Sampdoria: il nuovo Milan, la Juventus pesca in Francia

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Casi per Torino e Sampdoria – Scoppia il caso Millico al Torino. Prima di cederlo in prestito al Chievo, il Torino chiede di prolungare il contratto del giovane attaccante ma l’agente frena: “Il rinnovo si discute e non si impone”. Caos anche in casa Samporia, sembrava fatta per l’arrivo del difensore Tonelli ma la trattativa si è clamorosamente bloccata.

Il nuovo Milan – Stagione veramente deludente in casa Milan, il club rossonero al momento sta lottando per la salvezza, si tratta di un obiettivo sicuramente non all’altezza del club rossonero. Il nuovo corso sta deludendo, tutti i dirigenti sono finiti sul banco degli imputati per un mercato non all’altezza almeno fino al momento. Delusione anche sul fronte allenatore, la scelta di affidarsi a Giampaolo non ha portato gli effetti sperati, l’ex Sampdoria è stato esonerato dopo poco tempo, la stagione non è svoltata con l’arrivo di Stefano Pioli. Il tecnico ex Fiorentina completerà comunque la stagione ma l’intenzione è quella di affidarsi dalla prossima stagione ad un tecnico di grande esperienza. L’identikit è clamoroso e porta il nome di Massimiliano Allegri, il Milan sta provando a riportare l’allenatore a Milano. Nei prossimi mesi verranno intensificati i contatti, il tecnico potrebbe anche aprire all’accordo in mancanza di altre soluzioni. In arrivo anche la rivoluzione sul fronte mercato, l’intenzione è quella di confermare Donnarumma, si cerca un difensore con un possibile testa a testa tra Christensen e Todibo, a centrocampo il colpaccio può essere Matic ma si cerca anche un altro calciatore per completare il reparto (I DETTAGLI E IL NUOVO 11)

La Juventus pesca in Francia – I bianconeri continuano a guardare al futuro. Nel mirino sono finiti due calciatori del Lione, prossimo avversario in Champions League. Si tratta del centrocampista Houssem Aouar e dell’attaccante, già seguito la scorsa estate, Moussa Dembélé. Valutazioni alte per entrambi i giocatori. L’Olympique ha rifiutato 47 milioni di euro dal Manchester City per il talentuoso centrocampista. Per la punta si parla di almeno 50 milioni.

