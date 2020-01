Calciomercato Serie B e Serie C – Scatenate Perugia, Pescara e Trapani. Doppio colpo Catanzaro, attaccante al Siena

Non solo calciomercato di Serie A. Tantissimi movimenti nella categorie inferiori. Le squadre di Serie B e Serie C si sono scatenate nelle ultime ore e hanno messo a segno colpi importanti.

Alessandro Matri è ambitissimo. Dopo aver rifiutato la corte del Livorno, l’esperto attaccante è tentato dal Pescara. In uscita dal Brescia c’è anche Luca Tremolada, che ha trovato poco spazio in Serie A. Si muove il Livorno. Confermato il pressing del Pescara per l’attaccante Federico Melchiorri.

Eros Pisano vicino al Pisa. I toscani cercano anche un difensore centrale: riflettori su Davide Riccardi del Lecce. Il Perugia ha chiuso per il romeno Benzar dal Lecce. L’esterno destro ha già effettuato le visite mediche. Si insiste anche per un centrale difensivo. Salamon il nome in cima alla lista di Cosmi. L’Empoli, che ha confermato Muzzi in panchina, è vicino a Zurkowski della Fiorentina.

Nember lascia il Trapani. Il ds si è dimesso. Il mercato dei siciliani, però, è in continuo fermento. Sono dati per partenti Dini, Ferretti, Golfo, Joao Silva e Tulli, mentre Pettinari non dovrebbe muoversi dalla Sicilia. Si sono raffreddate le piste che portavano a Moussa Sow e Francisco Pizzini. Novità attese a breve per il terzino del Benevento Bright Gyamfi, per Davide Riccardi, centrale del Lecce, seguito anche dal Pisa, Shay Ben David, terzino sinistro del Maccabi Haifa, Elhan Kastrati, portiere del Pescara e per l’argentino Ivan Rossi, centrocampista del River Plate.

L’Ascoli è bloccato sul mercato dovendo valutare le situazioni relative a Nikola Ninkovic e Matteo Ardemagni, richiesti rispettivamente da Bari e Vicenza, oltre che la caso Da Cruz che, come da input di patron Pulcinelli, dovrebbe essere restituito al Parma. In uscita Moutir Chajia e Lorenzo Laverone. Beretta è stato richiesto dall’Avellino.

Scambio tra Empoli e Juve Stabia. In Campania va Provedel, in Toscana arriva Branduani. Il Chievo ha ufficializzato la cessione di Emanuel Vignato al Bologna ma il talentuoso 19enne resterà nel club di origine fino a giugno. Il Livorno dovrebbe sostituire Andrea Gasbarro, difensore diretto in C (dove è conteso da Padova e Bari), con Jacopo Dall’Oglio, in arrivo dal Catania. L’Entella cede al Cesena il difensore Francesco De Santis, Salvatore Caturano piace ai romagnoli e al Vicenza. Il Cosenza resta su Tiago Casasola ma l’argentino piace anche alla Cremonese che ieri ha accolto Gianluca Gaetano, talento scuola Napoli.

Nicholas Izzillo passa all’Avellino. Andrea Cisco va a Novara. Il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo del difensore Sergio Contessa, a titolo definitivo dalla FeralpiSalò. Arriva in Calabria anche l’attaccante del Catania Di Piazza. Valutato anche Tulli, in uscita dal Trapani. Il Siena è forte sull’attaccante della Reggina Abdou Doumbia. Riccardo Santovito, difensore della Reggiana, va al Rimini. Vicino ai biancorossi anche il portiere dell’Empoli Meli. Al Renate il centrocampista Jacopo Scaccabarozzi in prestito dal Lecco fino al 30 giugno 2020.

La Samb è ormai vicina al centrocampista ghanese Moses Odjer. Il Rende punta Dardan Vuthaj dell’Imolese sul quale c’è anche il Lecco. Al Bisceglie l’esterno destro Jeremy Petris dal Crotone e l’interno Federico Nacci dal Lecco. Incontentabile il Monza, arriva l’attaccante Dany Mota Carvalho dalla Juve U23 che dai brianzoli ottiene l’esperto Ettore Marchi.