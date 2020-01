Calciomercato, sorprese di Inter e Milan. La decisione di Criscito, i nomi per la Samp e gli annunci dell’Atalanta

Venerdì alle 20 si chiude la finestra di calciomercato, utime ore caldissime per le dirigenze che si preaparano a completare le rose per la seconda parte di stagione. Si muovono le big ma non solo operazioni anche per le medio-piccole, ecco tutti i dettagli nel riepilogo di giornata.

ESTERO E NON SOLO – E’ asta per Giroud. Non solo Inter, Lazio e Tottenham, secondo il Daily Mirror anche il Newcastle si è fatto avanti per l’attaccante. Ulteriore pretendente, sempre secondo il Mirror, il Napoli di Gattuso, che potrebbe offrire in cambio Dries Mertens. Sembra sfumare dunque il colpo per il club nerazzurro che nelle ultime ore ha contattato il Genoa per Pandev ma spunta anche il nome di Slimani. Valon Berisha è un nuovo giocatore del Fortuna Dusseldorf. La Lazio ha ceduto il centrocampista norvegese, naturalizzato kosovaro, al club che milita in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto.

“Ci stiamo pensando ma ancora non abbiamo preso alcuna decisione finale”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc a proposito della trattativa per il centrocampista della Juventus Emre Can, secondo le ultime indiscrezioni la trattativa sarebbe ai dettagli.

MILAN – Che sorpresa in casa Milan. E’ fatta per Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht. I rossoneri hanno trovato l’intesa in prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus. Ufficiale Piatek all’Hertha Berlino.

FIORENTINA – La Fiorentina comunica “di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Szymon Zurkowski all’Empoli F.C.”

“Duncan? Stiamo lavorando su tutte le opportunità e le necessità della Fiorentina. Gennaio è un periodo molto importante, speriamo fra stasera e domani di avere delle novità per costruire una squadra per questo finale di campionato e per il prossimo”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, dg della Fiorentina, parlando ai microfoni di Sky Sport allo Sheraton Hotel di Milano. “Kouame? Ci ha fatto gol all’andata, è un giocatore che dà profondità e fa gol. Vediamo di arrivare alla conclusione con un annuncio positivo”, ha aggiunto. Su Criscito, invece, il dirigente viola ha detto: “E’ il capitano del Genoa, è un giocatore importante e vediamo entro la fine del mercato cosa decideranno le due società”. “Amrabat? Ne abbiamo parlato con il Verona, non c’è ancora un accordo. Speriamo bene”. Nel frattempo Criscito avrebbe rifiutato l’offerta.

ROMA – Giornata di annunci ufficiali in casa Roma. In una nota sul proprio sito il club giallorosso ha annunciato di aver prelevato il centrocampista Gonzalo Villar “a titolo definitivo dall’Elche, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”. Il calciatore classe ’98 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. “Arrivo in un grande Club e non potrei essere più felice – ha dichiarato Villar – Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità”. Perfezionato anche l’acquisto di Carles Perez. L’esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, contratto fino al 30 giugno 2024. “So che lascio una societa’ molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma – ha dichiarato il calciatore spagnolo – Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni”.

SAMPDORIA – La Sampdoria può chiudere un doppio colpo in entrata, si seguono il difensore Cetin e l’esterno d’attacco Sottil.

ATALANTA – L’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione del prestito (con diritto di riscatto fissato a 8 milioni) dal Siviglia di Guilherme Arana. Ufficiale l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Bosko Sutalo dall’Osijek, centrale di fisico e personalità, in carriera è stato impiegato anche come terzino destro. Infine l’Atalanta comunica “l’acquisizione dal Bordeaux del calciatore Raoul Bellanova con trasferimento temporaneo della durata di 18 mesi e diritto di opzione”.

SERIE B – Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Benevento Calcio le prestazioni sportive del calciatore Kristian Samuel Armenteros Nunez Jansson. Attaccante di origine cubana ma di nazionalità svedese, Armenteros ha giocato in Olanda, in Belgio, in Azerbaijan e negli Usa. Prima di approdare al Benevento, nell’estate 2017, ha indossato la maglia dell’Heracles Almelo in Eredivise (Serie A olandese) mettendo a segno ben 19 gol. Dopo il prestito al Portland Timbers nella Mls americana, l’attaccante ha fatto ritorno al Benevento e nell’anno solare da poco finito ha totalizzato 25 presenze e 6 reti in cadetteria. Armenteros può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, è un giocatore fisico, molto tecnico ed ha un gran senso del gol. Nel suo curriculum vanta due campionati belga e un campionato azero, una Coppa d’Olanda, 2 presenze ed un gol con la nazionale svedese e 8 gettoni in Europa League.