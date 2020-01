Juventus-Cagliari 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Ronaldo spietato, dite a Rog e Klavan che Dybala è uscito

Juventus-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Bianconeri spietati, rossoblu annullati. I ragazzi di Sarri già dimenticano il 2019 e da grande squadra annientano la rivelazione Cagliari con un super Ronaldo, autore di una tripletta. L’altra rete è di Higuain. Ecco le pagelle della nostra redazione.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Nel primo tempo gli passano le patatine dagli spalti, lui si siede accanto al palo e si gusta la partita. Nella ripresa si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Cuadrado 7 – Nuovo treno con tratta nazionale che verrà istituito nei prossimi giorni. Il treno Cuadrado. Sede centrale a Torino, ma si sposta spesso in tutta Italia…

Demiral 6.5 – Non vorremmo metterci nei panni della traversa, chissà quante gliene avrà dette Demiral…

Bonucci 6.5 – Ordinaria amministrazione, l’atteggiamento complessivo della squadra aiuta anche la difesa.

Alex Sandro 7 – Anche lui quest’oggi non scherza in quanto a falcate sulla fascia.

Rabiot 7 – Piacevole sorpresa. Un cavallo. Giganteggia in mediana ed è l’emblema di un centrocampo – quello bianconero – che annulla quello avversario.

Pjanic 7 – Sa dove stare e cosa fare, anche senza palla.

Matuidi 6.5 – Solito lavoro oscuro. (82′ Emre Can sv)

Ramsey 6 – Compitino. Se non trova la condizione migliore, non vedremo mai il vero Ramsey. (79′ Douglas Costa 6.5)

Dybala 7 – Un diesel, esce alla distanza. Prima mezz’ora un po’ in ombra, poi decide di accelerare, si scalda e inizia a fare il Dybala. L’ingresso nella ripresa è devastante, Klavan e Rog non ci capiscono più niente. Lo stanno ancora cercando, ma non sanno che è uscito a 20 dalla fine. (69′ Higuain 7 – Mette il timbro sul match.)

Cristiano Ronaldo 9 – Già a dicembre sembrava essere un lontano parente il calciatore di qualche mese prima, nervoso e inconcludente. Oggi la conferma: CR7 è tornato. Tripletta letale!

CAGLIARI

Olsen 6.5 – Spider Man in azione, si è portato da Cagliari una buona scorta di ragnatele e si arrampica come può. Salva più volte con interventi grandiosi. Ed è finita comunque 4-0.

Cacciatore 5 – Diciamo che oggi, più che Cacciatore, è preda. Preda di Alex Sandro, che lo costringe a stare basso e a soffrire. (61′ Faragò 5)

Walukiewicz 4.5 – Come tutta la difesa, concentrato – seppur soffrendo – fino all’1-0. Poi va in palla.

Klavan 3 – E’ daltonico? Scambia colore di maglia e serve Ronaldo. + 1 al fantacalcio, assist prezioso.

Pellegrini 5.5 – Con Cuadrado oggi ha vita durissima, si impegna ma non è affatto facile.

Rog 4.5 – Sta ancora cercando Dybala, qualcuno lo avverta che è uscito. E se Rabiot è l’emblema di un centrocampo che funziona, lui è l’emblema di un reparto oggi completamente in bambola.

Cigarini 4.5 – Idem come sopra, annullato. (84′ Oliva sv)

Nandez 5 – Anche lui si vede pochissimo.

Nainggolan 5 – Cosa ha fallito sul finire del primo tempo? Spreca un contropiede clamoroso tirando una schifezza inguardabile. Non è da lui, ma è arrivato stremato dopo una corsa sfiancante. Insufficiente.

Joao Pedro 5 – Vale lo stesso discorso fatto per i centrocampisti. Il palo allo scadere non fa testo.

Simeone 5.5 – L’unica occasione vera del Cagliari la crea lui, ma veramente poca roba. (80′ Cerri sv)