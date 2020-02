La paura per il Coronavirus dilaga. Non solo l’Italia alle prese con le misure precauzionali ma anche la Turchia. L’ex calciatore dell Fiorentina Adem Ljajic è stato isolato e messo in quarantena dal Besiktas. Motivo? Una febbre alta che ha scatenato l’allarme. Per evitare che anche gli altri giocatori vengano contagiati, alla vigilia dell’importante match contro il Trabzonspor, il club ha preferito scongiurare rischi.