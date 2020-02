Florenzi bloccato da una malattia: stop per il calciatore del Valencia [DETTAGLI]

Problemi per Alessandro Florenzi. L’avventura spagnola per il terzino in prestito dalla Roma era iniziata bene, poi si è complicata. Bella prestazione al debutto, poi l’espulsione alla seconda gara nella Liga contro il Getafe per una brutta entrata su Marc Cucurella. Ora è arrivato uno stop forzato. E’ la varicella, presa in forma adulta, a bloccare Florenzi. A comunicarlo è stato lo stesso club spagnolo. In basso il tweet del Valencia.