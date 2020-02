L’incredibile storia nel calcio: via dalla Nazionale perchè ha due organi riproduttivi [NOME e DETTAGLI]

Una storia che racchiude in sé tristezza, discriminazione e assurdo. Esclusa dalla Nazionale femminile perché ermafrodito. Holali Ativor, 20enne del Ghana discriminata a causa dei suoi due organi riproduttivi. Un racconto paradossale quello della madre Victoria che, in un’intervista su Happy FM, ha rivelato che ‘è una situazione che va avanti da diversi anni: “Hanno mandato a casa mia figlia perché ha due organi riproduttivi. Quando ho partorito aveva solo la vagina, ma col tempo è cresciuto anche il pene. Si è sempre sentita donna. Vuole che il pene sia rimosso. Chiedo ai ghanesi di aiutarci, così potrà sottoporsi a un intervento chirurgico”. Un appello disperato per provare a raccogliere il denaro sufficiente all’operazione.