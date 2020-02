“Alla Juve conta vincere, se Sarri non lo fa prenderanno Guardiola”: la previsione sulle mosse bianconere

“Ancelotti non ha vinto alla Juventus perché subentrarono fattori esterni come la pioggia di Perugia. Alla Juve la cosa fondamentale è vincere anche più del bel gioco. Se Sarri non vince prenderanno un nuovo allenatore, probabile Guardiola“. A parlare così a Tmw Radio è Stefano Discreti, opinionista radiotelevisivo che ha parlato della panchina bianconera del passato, del presente e del futuro. Cita Ancelotti e la sua esperienza a Torino, poi il futuro di Sarri e l’ombra Guardiola, argomento caldo delle ultime ore dopo le parole di ieri del presidente della Vecchia Signora Andrea Agnelli.