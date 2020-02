Milan, Dj Ringo polemico: “Giuve in crisi partita? Puntuale il rigore al 90esimo…”

Ancora polemiche dopo il fischio finale di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sul punteggio di 1-1. I bianconeri hanno raggiunto il pari nel finale con il rigore concesso e realizzato da Cristiano Ronaldo per il fallo di Calabria. Inoltre, nel ritorno a Torino, al Milan mancheranno Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, tutti ammoniti e già diffidati.

E’ stato questo a mandare su tutte le furie Dj Ringo, noto tifoso rossonero che ha postato un tweet al veleno (poi cancellato) sul suo profilo ufficiale: “Valeri missione compiuta..Diffidati? Puntuale tutti ammoniti e quindi fuori al ritorno, Giuve in crisi in partita? Puntuale il rigore al 90esimo.. #MilanJuventus il ritorno voglio la primavera in campo! #forzamilan”, ha scritto.