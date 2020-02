Milan-Juve, Varriale: “generoso il rigore, Valeri severissimo con i diffidati rossoneri”

“Coraggioso e aggressivo, il Milan domina una deludente Juventus e va in vantaggio. Poi diventa protagonista Valeri, severissimo con i diffidati rossoneri che al ritorno non avranno Ibra, Castillejo e Hernandez espulso giustamente. Generosissimo il rigore concesso ai bianconeri”. Con questo messaggio su Twitter il giornalista Enrico Varriale ha commentato la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Si tratta di un risultato che avvicina i bianconeri alla finale, vantaggio rossonero nel secondo tempo grazie al solito Rebic, nel finale Cristiano Ronaldo prima si procura un calcio di rigore e poi lo trasforma. Molte polemiche per alcune decisioni arbitrali, la Juventus si è lamentata per le mancate espulsioni di Ibra e Kessie, il Milan invece per il rigore concesso ai bianconeri e per cartellini considerati troppo ‘facili’ nei confronti dei calciatori in diffida come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

