Risultati Serie A live, 25ª giornata: vince il Napoli, la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – Si gioca un nuovo turno di Serie A. La venticinquesima giornata si è aperta con Brescia-Napoli. Vittoria in rimonta per la squadra di Gattuso. Sabato si giocano tre gare. Bologna-Udinese alle ore 15, la Juventus va sul campo della Spal alle 18, in serata c’è una classica del calcio italiano: Fiorentina-Milan. Domenica, all’ora di pranzo, la Lazio va al “Ferraris” contro il Genoa. Alle 15 si giocano Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. La Roma prova a rialzare la testa, in casa, contro il Lecce. Chiude l’Inter che ospita la Sampdoria nel posticipo.

VENERDI’

ore 20.45

Brescia-Napoli 1-2 (26′ Chancellor, 49′ rig. Insigne, 54′ Fabian Ruiz)

SABATO

ore 15

Bologna-Udinese

ore 18

Spal-Juventus

ore 20.45

Fiorentina-Milan

DOMENICA

ore 12.30

Genoa-Lazio

ore 15

Atalanta-Sassuolo

Torino-Parma

Verona-Cagliari

ore 18

Roma-Lecce

ore 20.45

Inter-Sampdoria

LA CLASSIFICA