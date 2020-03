Calciomercato, il Barcellona propone 5 calciatori all’Inter. Sorprese di Genoa e Torino, 3 su Bonaventura

Non si ferma il calciomercato, anzi oggi è circolata una clamorosa voce di una proroga alla prossima sessione. addirittura fino al mese di gennaio. La situazione è ovviamente ancora in alto mare, non è possibile fare previsioni sull’andamento dell’emergenza Coronavirus. Le squadre non stanno comunque a guardare e stanno valutando tutte le strategie. Ecco le trattative nel dettaglio.

BONAVENTURA – Sembra essere giunta al capolinea l’avventura del centrocampista con la maglia del Milan. L’intenzione del calciatore è quella di rimanere in Serie A, 3 le squadre interessate in massima categoria: Fiorentina, Lazio e Atalanta.

INTER – Godin è in uscita ed i nerazzurri avrebbero individuato un colpo a costo zero: Jan Vertonghen, difensore del Tottenham che non ha rinnovato il contratto in scadenza 2020. Notizia clamorosa riportata dal ‘Corriere dello Sport’. Il Barcellona avrebbe proposto 5 calciatori per Lautaro Martinez, si tratta di: Semedo, Todibo, Vidal, Arthuer e Alena

MARTINS – L’ex Inter, svincolato dal 2018, pronto a tornare allo Shanghai Shenhua.

CAVANI – Secondo quanto riportato dal portale uruguaiano ‘Ovacion’, il ‘Matador’ sarebbe l’obiettivo principale del Boca Juniors. E’ praticamente certo l’addio al Psg.

GENOA – Il Club rossoblu ha messo nel mirino Luca Lezzerini, portiere 25enne del Venezia.

TORINO – Manovre in difesa per il club granata. Si valuta il profilo di Riccardo Marchizza, difensore ora allo Spezia, in Serie B, ma di proprietà del Sassuolo.