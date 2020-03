Calciomercato Lazio, Lotito anticipa i tempi: il doppio colpo fa sognare i tifosi

CALCIOMERCATO LAZIO – In attesa dell’evoluzione dell’emergenza Coronavirus che ha portato alla sospensione del campionato di Serie A, la Lazio prova ad anticipare i tempi per costruire una squadra sempre più forte. I biancocelesti hanno alzato l’asticella, l’obiettivo del numero uno biancoceleste è piazzare colpi anche a livello internazionale. Si sta lavorando per affari a costo zero, la concorrenza è comunque importante. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel mirino sono finiti Olivier Giroud e Giacomo Bonaventura. Entrambi si liberano a giugno e si tratta di ritorni di fiamma considerando i tentativi già effettuati nel mese di gennaio.