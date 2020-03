Calciomercato Torino, l’attaccante può arrivare dal River Plate [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO TORINO – Tra presente e futuro. Il Torino è in crisi, il ribaltone in panchina con l’arrivo di Longo al posto di Walter Mazzarri non ha portato gli effetti sperati. Anzi, la situazione è degenerata con la permanenza in Serie A addirittura a rischio. Sul banco degli imputati è finita anche la dirigenza, il presidente Cairo sta però già lavorando per non farsi trovare impreparato, mosse sul mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ nel mirino è finito uno dei migliori giovani calciatori del River Plate, Girotti, un attaccante di un metro e 90 di altezza per 82 chili. E’ stato promosso anche in prima squadra ed inserito dal tecnico Marcelo Gallardo nella lista dei calciatori utilizzabili nell’arco della manifestazione internazionale, la Champions League del Sud America.