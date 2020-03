Shock Torino: “calciatore rischia di spaccare la gamba ad un compagno, è un rivale per la maglia da titolare”

Momento di grande tensione in casa Torino. Il club granata è in crisi in campionato e il cambio in panchina (con l’arrivo di Longo al posto di Mazzarri) ha nettamente peggiorato la situazione. Dopo un ottimo inizio di stagione, la squadra ha perso consapevolezza ma soprattutto posizioni in classifica. Adesso anche la permanenza in massima categoria è a serio rischio. Nel frattempo emerge un clamoroso retroscena sull’allenamento e svelato dall’edizione odierna di ‘TuttoSport’. “Zaza, ma cosa fai?”, titola il giornale. Il riferimento riguarda la seduta di ieri: “Zaza ‘spacca’ Edera, concorrente per una maglia vicino a Belotti. Che follia! Non solo non segna e sforna prestazioni insufficienti, ma adesso si mette persino a ‘rompere’ i compagni. Una follia”. Nel mirino è finita un’entrataccia da dietro dell’ex Juventus nei confronti del compagno Zaza: “deve gestirsi e non partorire fallacci da dietro tanto assurdi quanto pericolosi, come quello di ieri”, tuona TuttoSport.