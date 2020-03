Coronavirus, allarme in Serie A: “tanti calciatori con febbre, 12 in una squadra” [DETTAGLI]

E’ sempre più emergenza Coronavirus, in Italia, sono state prese delle misure molto forti per provare a contenere l’epidemia. La situazione è in continua evoluzione, serviranno alcuni giorni per effettuare i primi bilanci, l’intenzione è tornare a giocare dal mese di maggio. Aumenta il numero dei contagiati, anche nel mondo de calcio. Si sono registrati dei casi positivi in casa Juventus, Sampdoria e Fiorentina, nelle ultime ore stesso discorso anche in Spagna. Situazione delicata soprattutto in Serie A, come spiega il Secolo XIX: “Si dice nell’ambiente che siano diverse le squadre di A con giocatori (una addirittura con 12) o tesserati con febbre. Ma per vari motivi non siano stati sottoposti al test o rese note le positività“.