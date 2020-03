Paura per un calciatore, rapina in casa e minacce alla famiglia [NOME e DETTAGLI]

Brutta disavventura per Jan Vertonghen e per la sua famiglia. Nella serata di martedì, mentre il 32enne difensore belga era impegnato a Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham, quattro uomini armati di coltelli hanno fatto irruzione nella sua casa nel nord di Londra. A riportarlo è la BBC. I ladri hanno minacciato la moglie e i figli del giocatore. La polizia ha dichiarato: “Siamo stati chiamati ad un indirizzo residenziale nella NW3 alle 19:29 il 10 marzo per denunciare un furto con scasso. Gli ufficiali si sono recati sul posto. È stato riferito che quattro uomini che indossavano passamontagna, armati di coltelli, hanno forzato l’ingresso nella proprietà e hanno rubato un numero di oggetti prima di andarsene. Nessuno è rimasto ferito. I sospetti avevano lasciato la scena prima dell’arrivo degli ufficiali. Non ci sono stati arresti e le indagini continuano“.