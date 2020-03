Coronavirus, Marchisio: “ho amici medici, la situazione degli ospedali è drammatica”

Tra l’emergenza Coronavirus ed il futuro della Juventus (con indicazioni anche di mercato). Claudio Marchisio ha deciso da poco di appendere le scarpe al chiodo, adesso sta pensando al futuro ed a un nuovo ruolo. L’ex centrocampista bianconero ha toccato diversi argomenti in un’intervista riporta a ‘TuttoSport’.

IL CORONAVIRUS – “Ho amici medici che mi descrivono la drammaticità della situazione degli ospedali, per cui rinnovo l’invito: state in casa e aiutate il lavoro di chi sta compiendo un vero atto eroico. Rinviare l’Europeo è la scelta più logica. Andavano incontro a una manifestazione che, manco a farlo apposta, era itinerante: un assist al virus! Giusto spostarlo nel 2021. Ora speriamo che ci sia tempo per finire la stagione dei club: leggo di ricominciare a metà aprile, ma mi sembra un po’ illusorio. Più credibile a metà maggio, incrociando le dita perché siamo di fronte a qualcosa di ignoto e quindi è impossibile fare previsioni accurate”.

“Spero che continui a essere in forma lieve, come per Rugani e Matuidi a cui auguro la pronta guarigione. Sono molto vicino a loro in questo momento. Sarà interessante capire come si potrà lavorare durante questa pausa forzata. Non possono restare troppo fermi e poi dovranno essere pronti a un tour de force notevole, visto che tutto sarà presumibilmente concentrato in un paio di mesi. Il che renderà molto interessante l’aspetto atletico, ma ancora di più quello psichico. Di questa pausa qualcosa rimarrà nel bene e nel male, finendo per condizionare la lotta finale“.

LA JUVENTUS ED IL MERCATO – “Sarei contentissimo se Pogba tornasse alla Juve. Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto ciò, un suo ritorno sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista”.

“Il centrocampo non è l’anello debole della squadra di Sarri. Pjanic si è portato sulle spalle tutto per mesi fino a gennaio ed è stato bravissimo. Bentancur mi piace molto e sta crescendo. Credo che sia più una mezzala, sarebbe un peccato non sfruttare il passo di cui è dotato”.