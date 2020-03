Ripresa degli allenamenti: scontri e liti fra club, ma si chiede uniformità. Fissata la data del ritorno in campo

Chi tra pochi giorni (sabato), chi ad inizio settimana prossima, chi a fine mese, chi deve stare in isolamento. Ad oggi, la ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A è un rebus. Nella giornata di ieri, su queste pagine, abbiamo provato a fare una panoramica generale della situazione squadra per squadra. Anche in merito a questo, così come fu qualche settimana fa per la diatriba porte chiuse-porte aperte, non riesce ad esserci uniformità. Che è, però, quella che viene chiesta fondamentalmente ai club.

Giorni fa fu scontro Agnelli-Lotito, con il primo (la Juve è in isolamento per il caso Rugani) che accusava il secondo di voler iniziare prima. Il patron biancoceleste, insieme a qualche altra società, vorrebbe infatti iniziare il 23. Il Cagliari addirittura prima, cioè tra due giorni. Mentre le squadre come Juventus, Fiorentina, Sampdoria, Hellas Verona dovranno aspettare almeno fine mese per ricominciare visti i casi positivi all’interno della squadra. Insomma, ancora una volta, come detto, non c’è uniformità. Come riferisce Gazzetta dello Sport, dopo qualche ora di confronti accesi e scaramucce, si è arrivati alla conclusione: la maggioranza ha deciso che tutte inizino il 4 aprile, in modo da dare il tempo di allinearsi anche alle squadre in isolamento.