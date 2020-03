Coronavirus, anche l’Olanda si ferma: stop a Eredivisie e Tweede Divisie fino al 31 marzo

Il Governo olandese ha bloccato i campionati di calcio del proprio Paese. Stop ad Eredivisie e Tweede Divisie fino al 31 marzo per via dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo tutta l’Europa. L’Olanda ha cancellato ogni tipo di evento con più di 100 persone, incitando la popolazione a lavorare in regime di smart working. Attraverso un comunicato ufficiale, l’Eredivisie ha poi spiegato che non è ancora noto quando verranno recuperate le partite rinviate.

