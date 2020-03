Nations League 2020-2021, tutto quello che c’è da sapere: leghe, fasce e i pericoli per l’Italia

Nations League – Alle 18, ad Amsterdam, si terrà il sorteggio dei gironi della UEFA Nations League 2020/2021 (diretta su CalcioWeb a partire dalle 17,45). La competizione, giunta alla sua seconda edizione, sostituisce le amichevoli internazionali e mette in palio anche alcuni posti di accesso agli spareggi per la Coppa del Mondo in Qatar del 2022, la prima a 48 squadre. La formula dello scorso anno non cambia: promozioni e retrocessioni tra le varie leghe. Ma c’è una piccola novità: le Leghe A, B e C sono state ampliate da 12 a 16 nazionali e divise in quattro gruppi da quattro squadre, mentre la Lega D rimane a due gruppi.

Regolamento e assegnazione dei posti per Qatar 2022

Le squadre si affrontano in casa e in trasferta. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le Finali della UEFA Nations League di giugno 2021 (semifinali, finale terzo posto e finalissima). Le vincitrici dei gironi delle Leghe B, C e D vengono promosse mentre le ultime dei gironi delle Leghe A e B vengono retrocesse.

Le 10 squadre che vinceranno il loro rispettivo gruppo di qualificazione ai Mondiali 2022 saranno automaticamente qualificate, mentre le seconde 10 classificate andranno a giocarsi gli spareggi con le 2 migliori squadre classificate della Nations League (a patto che non siano già qualificate). Queste 12 squadre si giocheranno gli spareggi in tre diversi percorsi qualificazioni da quattro squadre ciascuno, che prevedono semifinali e finale secche: i 3 vincitori staccheranno il pass per il Qatar.

Leghe e fasce: le possibili avversarie dell’Italia

Come in occasione della prima edizione, l’Italia parteciperà alla Lega A ma sarà inserita in seconda fascia. Rischia di venirne fuori un girone di ferro.

LEGA A

Prima fascia: Portogallo, Olanda, Inghilterra, Svizzera

Seconda fascia: Belgio, Francia, Spagna, Italia

Terza fascia: Bosnia-Erzegovina, Ucraina, Danimarca, Svezia

Quarta fascia: Croazia, Polonia, Germania, Islanda

LEGA B

Prima fascia: Russia, Austria, Galles, Repubblica Ceca

Seconda fascia: Scozia, Norvegia, Serbia, Finlandia

Terza fascia: Slovacchia, Turchia, Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord

Quarta fascia: Bulgaria, Israele, Ungheria, Romania

LEGA C

Prima fascia: Grecia, Albania, Montenegro, Georgia

Seconda fascia: Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia, Cipro

Terza fascia: Estonia, Slovenia, Lituania, Lussemburgo

Quarta fascia: Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Moldavia

LEGA D