Coronavirus, Tardelli si indigna: “Chi ci pensa ai calciatori? Nessuno gli ha chiesto un parere”

“Cosa farei se fossi un calciatore ai tempi del Coronavirus? Mi arrabbierei come una bestia. Perché non siamo stati presi in considerazione. E nessuno si è ribellato. Anche i calciatori devono e vogliono partecipare, hanno il diritto di dire quello che pensano. Siamo calciatori, va bene, ma anche persone a cui il virus può fare male. In questi giorni di discussioni e vertici, io calciatore avrei voluto essere al tavolo per discutere. E purtroppo non è stato e non è così. Nessuno li ha interpellati, ma gli si chiederà di giocare”. A parlare così è Marco Tardelli, ex calciatore ed attuale opinionista. In queste parole a TuttoSport ha voluto difendere la sua ex categoria, quella dei calciatori, che in situazione di totale emergenza – a detta sua – non è stata presa in considerazione.

“I calciatori – prosegue – non sono mica quelli delle grandi squadre e dei grandi stipendi. C’è anche una base che guadagna in modo normale, soprattutto nelle serie minori. E poi la salute personale è un diritto di tutti”.