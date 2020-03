Coronavirus, Melissa Satta: “Boateng è stato sottoposto al test, c’è un pò di ansia”

Non si ferma l’emergenza Coronavirus, nel consueto bollettino di oggi è stato confermato l’aumento dei contagiati e dei morti. Anche Kevin Prince Boateng è stato sottoposto al tampone, la conferma è arrivata dalla compagna Melissa Satta. “Mio marito è stato chiamato per fare il test perché un giocatore del campionato turco è risultato positivo”.

“Tutti i giocatori che sono entrati in contatto con queste persone – ha detto Satta in collegamento a La Vita in Diretta su Rai1 – sono state chiamati per fare il test. Siamo tutti in attesa dei risultati, anche con un po’ di ansia. Tutti pensavano fosse colpa dell’Italia, invece alla fine questo problema è arrivato ovunque. Qua se ne è parlato poco, forse hanno sottovalutato il problema, pensi sempre che le cose succedano agli altri, soprattutto le cose brutte”, ha concluso.