Il calcio si muove per il Coronavirus: Agnelli e Berlusconi donano 10 milioni, attivo anche Commisso

La famiglia Agnelli, insieme alle sue società, scende in campo a sostegno di chi è impegnato nell’emergenza Coronavirus. Come riporta Radiocor, infatti, la famiglia Agnelli ha disposto un contributo di 10 milioni di euro a beneficio del Dipartimento della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza a livello nazionale e de La Stampa – Specchio dei Tempi, Fondazione impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie di Torino e del Piemonte.

Questa iniziativa si aggiunge a quelle di Commisso e di Berlusconi. Il presidente della Fiorentina ha donato 125 mila euro alla Fondazione Careggi e 125 mila alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, all’interno della raccolta fondi “FORZA E CUORE” lanciata dalla società viola con l’obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500 mila euro. L’ex patron del Milan ed attuale numero uno del Monza, invece, “ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”: è quanto si legge in una nota di Forza Italia.