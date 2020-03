Juventus, l’acquisto arriva dalla… Cina: l’allarme Coronavirus non ferma i bianconeri

L’allarme Coronavirus sta condizionando anche il mondo del calcio, in particolar modo nell’ultimo weekend alcune partite non si sono disputate. Tra queste anche lo scontro per lo scudetto tra Juventus e Inter, c’è incertezza per definire le date del recupero con il calendario sempre più intasato. I bianconeri guardano in… Cina, ma questa volta sul fronte calciomercato. Un calciatore che ha chiesto il ritorno in Italia è Stephan El Shaarawy, il Faraone attualmente gioca nello Shanghai Shenhua ed il rientro in Serie A sembra molto probabile. Secondo le ultime voci l’ex Roma sarebbe finito nel mirino proprio del club bianconero, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. L’intenzione è quella di trovare l’intesa per la prossima sessione estiva.