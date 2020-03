Roma, Friedkin ha detto “yes”: c’è la firma, sarà il 24° presidente della storia giallorossa [DETTAGLI]

Dan Friedkin diventa il presidente numero 24 della storia della Roma. Il sì è arrivato a New York, negli uffici della Raptor. L’ufficialità dell’accordo tra il magnate texano e James Pallotta arriverà a breve, probabilmente nella giornata di oggi, anche se ci sono da valutare le tempistiche legate alla Borsa. Friedkin ha messo la firma sul contratto preliminare, il signing, con un’offerta vincolante vicina ai 700 milioni. Dettagli e prime dichiarazioni arriveranno in queste ore anche con un lungo comunicato di 5 pagine che spiegherà tempistiche e modi di una trattativa iniziata lo scorso novembre. Friedkin domenica è atteso a Milano e poi a Roma per conoscere il resto della dirigenza e avviare il nuovo progetto giallorosso. Verrà formato il nuovo CdA, con Marc Watts al suo interno, e suo figlio Ryan verrà promosso a vice-presidente.