Torino, grave lutto in casa granata: “tutti partecipiamo al dolore”

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club partecipano sentitamente al dolore di Paolo e Massimo Ravera per la scomparsa della mamma, signora Teresa Assandri, storica custode – insieme al marito Ermes Ravera – della sede societaria di corso Vittorio Emanuele II. La signora Teresa è stata figura importantissima, un fondamentale punto di riferimento per generazioni di ragazzi che dal 1977 al 1994 hanno vissuto nel convitto granata diventando uomini e calciatori. Tra loro l’attuale DG Antonio Comi e il Resposabile della Scuola Calcio Silvano Benedetti, che la ricordano con enorme affetto e riconoscenza”. Con questo comunicato ufficiale il Torino si è unito al dolore per la morte della storica custode Teresa Assandri.